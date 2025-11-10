Haberler

Yaşlı kadın evinin bahçesinde buldu! Cesetle ilgili detay kafaları karıştırdı

Yaşlı kadın evinin bahçesinde buldu! Cesetle ilgili detay kafaları karıştırdı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, evinin bahçesine çıkan yaşlı bir kadın, 43 yaşındaki Yunus Özdemir'in cesedini buldu. Özdemir'in, henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yaklaşık 8 metre yükseklikten düştüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • 43 yaşındaki Yunus Özdemir, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde bir evin bahçesine yaklaşık 8 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.
  • Olay, saat 00.30 sıralarında meydana geldi ve ev sahibi yaşlı bir kadın tarafından ceset bahçede bulundu.
  • Polis soruşturma başlattı ve Özdemir'in cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evinin bahçesine çıkan yaşlı kadın, cesetle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis; 43 yaşındaki Yunus Özdemir, 8 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Yunus Özdemir, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 8 metre yükseklikten bir evin bahçesine düştü. Bir süre sonra ev sahibi yaşlı kadın, bahçeye çıktığında Özdemir'i yerde hareketsiz yatarken buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kadının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Yunus Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, savcılık incelemesinin ardından Özdemir'in cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
