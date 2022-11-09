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8 çocuk ve bir anne burada can verdi! Evin içini görenlerin yüreği yanıyor

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da bir evde çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. 9 kişiye mezar olan ev, yangının ardından dronla havadan görüntülendi.

Bursa'da 4 katlı binanın 2'nci katında sobadan çıkan yangında Suriye uyruklu anne Amina ile yaşları 1- 11 arasında değişen 6 çocuğu ve 2 yeğeni yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 4 kişi de dumandan etkilendi.

Bursa'da 8'i çocuk 9 kişiye mezar olan ev dron ile havadan görüntülendi

Meydana gelen yangına uykuda yakalanan 1'i kadın 8 çocuğun kimlikleri belli oldu. İlk belirlemelere göre, anne Amine El Cesim ile çocuklar Ahmet El Cesim (10), Ali El Cesim (10), Muhammet El Cesim (3), Yasir El Cesim (2), Ahmet El Cesim (6), Garam El Cesim (8), Maram El Cesim (10), Ali El Cesim hayatını kaybetti.

Bursa'da 8'i çocuk 9 kişiye mezar olan ev dron ile havadan görüntülendi

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kriminal ekiplerinin olay yerindeki incelemesi tamamlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı cenaze araçları ile çocuklar, anne ve kuzenlerin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bursa'da 8'i çocuk 9 kişiye mezar olan ev dron ile havadan görüntülendi

Çocukların 6'sının anne Amine El Cesim'e ikisinin ise kardeşine ait olduğu öğrenildi. Diğer yandan 9 kişiye mezar olan o ev drone ile havadan görüntülendi.

Bursa'da 8'i çocuk 9 kişiye mezar olan ev dron ile havadan görüntülendi

Bursa'da 8'i çocuk 9 kişiye mezar olan ev dron ile havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çocuk Bursa 3. Sayfa Haberler

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