Bursa'da 6 Katlı Binanın Çatı Katı Yangınla Küle Döndü

Bursa'da 6 Katlı Binanın Çatı Katı Yangınla Küle Döndü
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katı alevler içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, mahalleli büyük korku yaşadı. Yangında can kaybı yaşanmadı ancak maddi hasar meydana geldi.

Bursa'da 6 katlı binanın çatı katı, küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürülürken, mahalleli büyük korku yaşadı.

Yangın, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 6 katlı binanın çatı katında çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binanın çatısını sararken, yangın kentin birçok noktasından görüldü. Mahalle sakinlerinin korku dolu anlar yaşadığı yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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