Bursa'da 6 katlı binada yangın paniği

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir binanın en üst katında çıkan yangın, mahalle sakinlerine paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 6 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler çatıyı sarmadan söndürüldü.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi Taşım Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın 6'ncı katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyürken, yükselen dumanlar, alevler ve kırılan pencere camları mahallede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın, binanın çatısına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan ya da can kaybı yaşanmazken, daire kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAykan Can:

Yazık ya ?? Eğer bu yangın kasıtlı çıktıysa sorumlu kişi ağır cezalandırılmalı ?? Masum insanların evleri tehlike altında bu ne saçmalık ?? İtfaiye ekiplerine şükür yoksa daha kötü olurdu

Haber Yorumlarıİbrahim Ünek:

Geçen seneye kıyasla yangın olayları arttı mı acaba 6 katlı binadaki elektrik tesisatı kontrol edildi mi hiç merak ediyorum ama hep aynı hikaye yani

Haber YorumlarıFatih Yazıcı:

Çok şükür kimse yaralanmamış ama bu tür olaylar bizi ne zaman uyaracak ya Atatürk zamanında altyapı düzgün yapılırdı böyle eski binalar bu hale gelmezdi şimdi her gün bir yangın haberi okuyorum

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

