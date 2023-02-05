4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 3. Sayfa Haberleri Bursa'da öğle saatlerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Feci kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Bursa'da Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli yakınlarında İstanbul istikametine giden bir aracın önce kaza yaptığı ve ardından sağ şeride yanaştığı, araç içindeki kişilerin dışarı çıktığı esnada başka bir aracın kaygan zeminden kaynaklı duran araca hızlı bir şekilde çarptığı an kameralara yansıdı. KAHREDEN ANLAR KAMERADA Feci kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Öte yandan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği aracın hızlı bir şekilde insanların üzerinden geçtiği görülüyor. Öte yandan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bursa 3. Sayfa Haberler

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