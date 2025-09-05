Bursa'da 300 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da düzenlenen operasyonda 300 bin uyuşturucu hap ve 48 kilogram hammadde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalanırken, 2'si tutuklandı. Bakan Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın vurgusunu yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Orhangazi ilçesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 300 bin adet uyuşturucu hap ve 48 kilogram hammadde ele geçirildi. Operasyon sonucu 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Bursa Valimizi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Bursa İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

