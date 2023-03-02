Bursa'da 3 aylık İbrahim bebek yattığı uykusundan bir daha uyanamadı 3. Sayfa Haberleri Bursa'da annesi tarafından emzirilip beşiğine yatırılan 3 aylık İbrahim bebek yattığı uykusundan bir daha uyanamadı. Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Cerrah Mahallesinde meydana gelen olayda 3 aylık bebek, yatağında ölü bulundu. SABAH FARK EDİLDİ Olay, Cerrah Mahallesinde bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu anne Rana (18), 3 aylık bebeği İbrahim Hac Halil'i emzirip beşiğine yatırdı. Sabah uyanan anne bebeğinin hareketsiz yattığını görünce 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğe kalp masaja yaparak hastaneye kaldırdı. MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek, hayatını kaybetti. Bebeğin cenazesi, Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Suriye İnegöl Bursa Hac 3. Sayfa Haberler

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