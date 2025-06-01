Çiftlik evindeki dehşetin detayları ortaya çıktı

Çiftlik evindeki dehşetin detayları ortaya çıktı
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Çiftlik evindeki dehşetin detayları ortaya çıktı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kaybolan 25 yaşındaki Mustafa Karaman'ın cinayetinde 17 yaşındaki zanlı H.E. yakalandı. Olay, cinayet zanlısının ifadesiyle aydınlandı. Genç, uyuşturucu ve silah tehdidi sonucunda Karaman'ı baltayla öldürdüğünü söyledi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 25 yaşındaki Mustafa Karaman, ailesine ait çiftlik evinde baltayla öldürülmüş halde bulundu. 4 gün önce kayıp ihbarı yapılan gencin cinayetiyle şok gelişme yaşandı. Çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı Bursa İl Jandarma ekipleri cinayet zanlısını özel araştırma sonucu dün gece yakaladı. 17 yaşındaki katil zanlısı "Bana uyuşturucu içirdi silah çekti korktum balta ile kafasına vurdum" dedi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Üreğil Mahallesi'nde, 25 yaşındaki Mustafa Karaman'ın cansız bedeni, babası Ali Karaman tarafından ailesine ait çiftlik evinin bahçesinde bulunmuştu.
Bursa İl Jandarma İstihbarat, Jasat ve Orhangazi il jandarma ekipleri uzun bir araştırma sonucu detaylara ulaştı. 200'e yakın Güvenlik kameraları incelendi teknik ve fiziki takip sonucu cinayeti işleyen H.E (17) gözaltına aldı.
İfadesi ortaya çıktı
17 H.E ifadesinde, "Çiftlik evine gittim. Uyuşturucu içtik. Sonra benim yarın okula gitmem gerekiyordu eve gitmek istedim beni salmadı kal burada dedi. 2 tabanca gösterdi korktum sonra çiftlik evinde bulunan balta ile kafasına defalarca vurdum öldürdüm" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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