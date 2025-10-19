Bursa'da 22 Yaşındaki Ahmet Çetin'in Cansız Bedeni Bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki köprülü kavşakta cansız bedeni bulunan kişinin 22 yaşında Ahmet Çetin olduğu tespit edildi.

Olay, geçtiğimiz gün saat 18.00 sıralarında İnegöl ile Alanyurt'u bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. Yoldan geçenler yeşillik alanda yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hareketsiz yatan erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Erkeğin naaşı, Cumhuriyet savcılığı incelemesinin ardından kesin ölümü ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemelerin ardından ölen kişinin 22 yaşındaki Ahmet Çetin olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA