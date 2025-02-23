Erdoğan'dan tarihi kongre öncesi CHP'ye 'şaibe' göndermesi

Tarihi kongre hızlı başladı! 60 bin kişi önünde CHP'ye olay gönderme
Bomba iddia: Nilhan Osmanoğlu, AK Parti MKYK'da

Erdoğan'ın A Takımı'nda sürpriz isim
Bahçeli AK Parti kongresine çelenk gönderdi! Mesaj çiçeklerin sayısında gizli

Bahçeli AK Parti'nin tarihi kongresine çelenk gönderdi
AK Parti kısmi af için düğmeye bastı! Kritik tarih 31 Temmuz 2023

Kısmi af geliyor! Kritik tarih 31 Temmuz 2023

Bursa'da 21 Yaşındaki Genç Kız Apartmanın 8'inci Katından Düşerek Hayatını Kaybetti

Bursa'da 21 Yaşındaki Genç Kız Apartmanın 8'inci Katından Düşerek Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trajik olayda, 21 yaşındaki Seher T. kaldığı apartmanın 8'inci katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da 21 yaşındaki genç kız, kaldığı apartmanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Dikçeşme Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Seher T., kaldığı apartmanın 8'inci kat balkonundan aşağı düştü. Sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 21 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Seher T.'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Genç kızın yakın arkadaşları ise gözyaşlarını tutamadı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bütün Avrupa Fenerbahçe'nin kurasındaki detayı konuşuyor
img

Fenerbahçe derbisinde olacak
img

Bir ilçe diken üstünde! İhbar yağınca ekipler seferber oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

İki aile arasında kız isteme kavgası! 3 kişi öldü 7 kişi yaralandı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, daha oynanmadan tarihe geçti

Daha oynanmadan tarihe geçti
Devlet hastanelerinde muayene olanların ödeyeceği ücretler değişti

Devlet hastanesi muayene ücretleri yeniden değişti
Sosyal medyanın getirdiği hal! Etkileşim için yapılan rezilliğe bakın

Sosyal medyanın getirdiği hal! Etkileşim için yapılan rezilliğe bakın
AK Parti'de tarihi gün! Kadronun yüzde 70'i değişecek, listede sürprizler var

AK Parti'de tarihi gün! Liste ortaya çıktı, yüzde 70'i değişecek
Tavanı delip daireye girdi, anne ile kızına dehşeti yaşattı

Aşkından tavanı delip daireye girdi! Sonra yaşananlar daha skandal

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.