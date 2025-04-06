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Bursa'da 2.5 Yaşındaki Yabancı Uyruklu Çocuk Dördüncü Kattan Düştü

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, balkondan düşen 2.5 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Bursa'da yabancı uyruklu çocuk 2 kattan düştü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın 2. katındaki balkondan düşen 2.5 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk ağır yaralandı.

Olay saat 18.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesinde 5 katlı apartmanın 2. Katında meydana geldi. Zekive Delal E.çiftinin çocuğu 2.5 yaşındaki Osman E., ailesi mutfaktayken balkona çıktı. Balkonun koruma duvarına tırmanan çocuk, yaklaşık 4 metre yükseklikten kafa üstü beton zemin üzerine düştü. Çocuğun bağırma seslerini duyan ailesi yardıma koştu. Çocuk, babası Zeki E.'nin kucağında 200 metre ilerideki İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçiren çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da 2.5 Yaşındaki Yabancı Uyruklu Çocuk Dördüncü Kattan Düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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