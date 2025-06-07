Bursa'da 14 Yaşındaki Burak Koçak Kayboldu, Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bursa'da 14 Yaşındaki Burak Koçak Kayboldu, Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Bursa'da 14 Yaşındaki Burak Koçak Kayboldu, Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 2 gün önce okula gitmek için evinden çıkan 14 yaşındaki Burak Koçak, bir daha haber alınamadı. Ailesinin kaybolmasının ardından başlattığı arama çalışmaları, dron ve eğitimli köpeklerin de desteğiyle devam ediyor.

Bursa'da kaybolan 14 yaşındaki Burak her yerde aranıyor

BURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 2 gün önce okula gitmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Burak Koçak (14), dron ve eğitimli köpek destekli 94 kişilik arama ekibi tarafından her yerde aranıyor.

Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi Burak Koçak (14), 5 Haziran sabahı okula gitmek için evden ayrıldı. Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan Koçak'ın mahalle meydanından kalkan servise binmediği ve okula gitmediğini öğrenen ailesi, akşam saatlerinde eve dönmeyen oğlu için çevrede arama yaptı. Arama yapan aile Altıntaş İlkokulu bahçesindeki barakada Koçak'a ait okul çantasını buldu ve durumu ilçe jandarma komutanlığına bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Bayramın 1. günü 50 kişilik ekiple yapılan aramalarda Koçak'a ulaşılamadı.

Kaybolan Burak Koçak'ı arama çalışmaları bayramın 2. gününde orman ve dağlık alanda AFAD, JAK, Jandarma Asayiş, MAG-AME, UMKE, İNDAK, ANDA, KUMDAK ve MAGDER'den oluşan toplam 94 personel, 4 arama köpeği, 4 dron ve 16 araçla devam ediyor. Ayrıca Burak Koçak'ın babası Bekir Koçak'ın hayatını kaybettiği, ailenin tek çocuğu olduğu ve annesi Hanife Koçak'la birlikte yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / POLAT TAHA ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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