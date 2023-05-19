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Bursa'da 13 günde 13 motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

Bursa'da 13 günde 13 motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da 13 günde 13 motosiklet çalan şüpheli tutuklandıBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde 13 günde 13 motosiklet çalan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da 13 günde 13 motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde 13 günde 13 motosiklet çalan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İnegöl ilçesinde 13 günde 3 bisiklet 10 motosiklet olmak üzere 13 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

15 gün önce Mahmudiye mahallesinde ki caminin bahçesinden park halindeki motosikleti çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinden eşkalini tespit eden İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, peşine düştü. Olayın ardından şüpheli her gün bir motosiklet çaldı. 13 motosiklet çalan şüpheli Selçuk K.(41), polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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