Haberler

Bursa'da 10 Yaşındaki Çocuk Marketi Kundakladı

Bursa'da 10 Yaşındaki Çocuk Marketi Kundakladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 10 yaşındaki M.R.K. isimli çocuğun bir zincir marketi ateşe vermesi güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuk kısa sürede yakalanırken, daha önce benzer bir yangın çıkardığı tespit edildi. Cumhuriyet savcılığı, çocuğun yurda teslim edilmesi ve ailesi hakkında işlem yapılmasını talep etti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bir çocuğun zincir marketi ateşe verdiği görüntüler kameraya yansıdı. Kısa süre sonra yakalanan çocuğun, bir ay önce de başka bir yerde yangın çıkardığını tespit edildi. Cumhuriyet savcılığınca yaşı küçük şahsın yurda teslim edilmesi ve ailesi hakkında 'aile yükümlülüğünü ihlal' suçundan işlem yapılması talimatı verildi.

Olay, dün 14.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Akuğur markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete giren 10 yaşındaki M.R.K isimli çocuk, raftan kopardığı kağıt etiketi çakmakla tutuşturup peçetelerin arasına bıraktı. Bir anda yükselen alevler nedeniyle reyonu dumanlar kapladı. Market çalışanları ve itfaiye yangını büyümeden kontrol altına alırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince güvenlik kamerasından kimliği tespit edilen şüpheli, kısa süre sonra yakalandı. Yapılan araştırmada, aynı çocuğun bir ay önce Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen otluk alandaki yangının da faili olduğu ve hakkında daha önce Osmangazi Çocuk Büro Amirliği tarafından işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet savcılığınca yaşı küçük şahsın yurda teslim edilmesi ve ailesi hakkında 'aile yükümlülüğünü ihlal' suçundan işlem yapılması talimatı verildi.

Marketin kundaklanma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP kurultay iptali davası ertelendi

CHP kurultay iptali davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi, Borsa İstanbul'da yükseliş başladı

Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası coşkusu
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur

Netanyahu'yu Türkiye konusunda açık açık uyardılar: Bedeli ağır olur
Galatasaray'ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı

Galatasaray'ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart! Lig tarihine geçti

Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart! Lig tarihine geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.