Bursa'da 1,5 yaşındaki çocuk kaynar suyla yaralandı
Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen olayda üzerine çaydanlıktaki kaynar su devrilen 1,5 yaşındaki Kadirhan yaralandı. Olay sonucunda çocuğun vücudunda 2. derece yanıklar oluştu.
Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen olayda üzerine çaydanlıktaki kaynar su devrilen 1,5 yaşındaki Kadirhan yaralandı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Kestel ilçesinin kırsal Babasultan Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. 1,5 yaşındaki Kadirhan K. oyun oynarken yere bırakılan kaynar su dolu çaydanlığa dokundu. Çaydanlıktaki sıcak su bebeğin üzerine devrildi. Acılar içinde kalan çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanıklar oluşan bebek, ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA