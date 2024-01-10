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Bursa-Ankara Karayolunda Yoğun Kar Yağışı

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Bursa-Ankara karayolu Ümitalan ve Mezit boğazında yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. İnegöl'de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yol Karayolları ekiplerince açılarak, ulaşımda aksamaların önüne geçiliyor. Tuzlama çalışmaları da yapılmaktadır.

Bursa- Ankara karayolu Ümitalan ve Mezit boğazında yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Dün akşam itibarıyla İnegöl'de etkisini artıran kar yağışı Bursa-Ankara karayolunu kullanan sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kısa sürede karla kaplanan yol Karayolları ekiplerince açılarak, ulaşımda aksamaların önüne geçiliyor. Ayrıca ekipler, muhtemel buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmaları yapıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ümitalan İnegöl Ankara Ulaşım Hava Durumu Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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