Büro Memur-Sen, ABD Büyükelçiliği Önünde İsrail ve ABD'ye Protesto Düzenledi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya gelen Büro Memur-sen üyeleri, İsrail'in Filistin'e ve İran'a yönelik saldırılarını protesto ederek, büyükelçilik binası önüne üzerinde bebek elbisesi bulunan "Katil İsrail, Katil ABD' yazılı siyah çelenk bıraktı.

Büro Memur-sen temsilcileri, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek, Filistin'e ve İran'a yönelik saldırılara tepki gösterdi. Büro Memur-sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, sendika adına yaptığı basın açıklamasında saldırıların bir anca son bulması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün burada, insanlığın vicdanını hedef alan zulmün karşısında, sessizliğin değil, direnişin tarafında, hakkın yanında durmak için bir araya geldik. Bir zulmün daha arkasında pervasızca duran emperyalist Amerika'nın, yıllardır Ortadoğu coğrafyasında kurduğu kanlı senaryolar artık gizlenemez hale gelmiştir. Bugün İsrail'in katliamlarına açık çek veren, yarın İran'a saldırmakla tehdit eden, her zaman mazlum coğrafyaları diz çöktürmek isteyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Amerika, kendi menfaati uğruna mazlumların kanını akıtmakta, coğrafyamızın haritasını yeniden çizmek istemektedir. İran'a saldırarak bölgeyi ateşe atan bu anlayış, sadece bir ülkeyi değil, bütün İslam dünyasını hedef almaktadır. Biz biliyoruz ki, bugün hedef İran'dır; yarın Türkiye olabilir. Hedef dün Irak, Suriye, Afganistan'dı; bugün Kudüs, Gazze ve Tahran'dır. Ey Amerika, ey emperyalizmin sözcüsü, ey mazlumların gözyaşından kar, çocukların kanından güç devşiren küresel şeytan. Bu millet seni tanıyor. Bu millet seni Vietnam'dan, Irak'tan, Afganistan'dan, Suriye'den tanıyor. Demokrasi kisvesiyle ambargo, özgürlük maskesiyle işgal senaryolarını artık ezberledik. Bu millet, Çanakkale'de yedi düvele karşı koydu, 15 Temmuz'da tanklara karşı dimdik durdu. Bugün de aynı imanla ve inançla senin karşındadır. Biz, ne Amerikan ambargosuna, ne İsrail tankına, ne küresel baskılara boyun eğmeyiz."

Açıklamanın ardından büyükelçilik konutuna yürüyen grup, üzerinde bebek elbisesi bulunan ve "Katil İsrail, Katil ABD' yazılı siyah renkli çelengi konut duvarına bıraktı. - ANKARA