Büro Memur-Sen, ABD Büyükelçiliği Önünde İsrail ve ABD'ye Protesto Düzenledi

Büro Memur-Sen, ABD Büyükelçiliği Önünde İsrail ve ABD'ye Protesto Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büro Memur-Sen üyeleri, Ankara'da ABD Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek, İsrail'in Filistin ve İran'a yönelik saldırılarını protesto etti. Genel Başkan Yusuf Yazgan, yapılan saldırılara karşı insanlığın vicdanını savunmak için toplandıklarını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya gelen Büro Memur-sen üyeleri, İsrail'in Filistin'e ve İran'a yönelik saldırılarını protesto ederek, büyükelçilik binası önüne üzerinde bebek elbisesi bulunan "Katil İsrail, Katil ABD' yazılı siyah çelenk bıraktı.

Büro Memur-sen temsilcileri, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek, Filistin'e ve İran'a yönelik saldırılara tepki gösterdi. Büro Memur-sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, sendika adına yaptığı basın açıklamasında saldırıların bir anca son bulması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün burada, insanlığın vicdanını hedef alan zulmün karşısında, sessizliğin değil, direnişin tarafında, hakkın yanında durmak için bir araya geldik. Bir zulmün daha arkasında pervasızca duran emperyalist Amerika'nın, yıllardır Ortadoğu coğrafyasında kurduğu kanlı senaryolar artık gizlenemez hale gelmiştir. Bugün İsrail'in katliamlarına açık çek veren, yarın İran'a saldırmakla tehdit eden, her zaman mazlum coğrafyaları diz çöktürmek isteyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Amerika, kendi menfaati uğruna mazlumların kanını akıtmakta, coğrafyamızın haritasını yeniden çizmek istemektedir. İran'a saldırarak bölgeyi ateşe atan bu anlayış, sadece bir ülkeyi değil, bütün İslam dünyasını hedef almaktadır. Biz biliyoruz ki, bugün hedef İran'dır; yarın Türkiye olabilir. Hedef dün Irak, Suriye, Afganistan'dı; bugün Kudüs, Gazze ve Tahran'dır. Ey Amerika, ey emperyalizmin sözcüsü, ey mazlumların gözyaşından kar, çocukların kanından güç devşiren küresel şeytan. Bu millet seni tanıyor. Bu millet seni Vietnam'dan, Irak'tan, Afganistan'dan, Suriye'den tanıyor. Demokrasi kisvesiyle ambargo, özgürlük maskesiyle işgal senaryolarını artık ezberledik. Bu millet, Çanakkale'de yedi düvele karşı koydu, 15 Temmuz'da tanklara karşı dimdik durdu. Bugün de aynı imanla ve inançla senin karşındadır. Biz, ne Amerikan ambargosuna, ne İsrail tankına, ne küresel baskılara boyun eğmeyiz."

Açıklamanın ardından büyükelçilik konutuna yürüyen grup, üzerinde bebek elbisesi bulunan ve "Katil İsrail, Katil ABD' yazılı siyah renkli çelengi konut duvarına bıraktı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'in en büyük saldırısı! Tahran yangın yerine döndü

Savaştaki en şiddetli saldırı! Başkent yangın yerine döndü
İsrail ordusu: Yüzlerce Devrim Muhafızı askerini öldürdük

Karargaha bomba yağdı! Yüzlerce Devrim Muhafızı askeri öldürüldü
ABD'nin İran'ı vurmasına Putin'den ilk tepki

ABD'nin İran'ı vurmasına Putin'den ilk tepki
İsrail siyasi mahkumların yattığı Evin hapishanesinin kapısını vurdu

Siyasi mahkumların yattığı cezaevinin kapısı yerle bir edildi
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTülin Vesile:

Kripto Ticaretinin tamamen zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor musunuz? Shelton Kenny sayesinde portföyümün 1 haftada 189 bin dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Onu TELEGRAM'da (SheltonSGNL) veya Whatsaqq adresinde bulabilirsiniz: 1 4 3 8 6 6 4 1 2 5 2

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi damga vurdu
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti

Kimse bir vedaya tanıklık ettiğini bilmiyordu! Acı haber geldi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi

6 havaalanına bomba yağdı, 15 uçak imha edildi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi

ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi
Gören bir daha baktı! 3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti

3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti
Dünyanın en pahalı yiyeceği! Kilosu 45 bin lira, sadece 2 çay kaşığı üretilebiliyor

Dünyanın en pahalı yiyeceği! 45 bin liraya satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.