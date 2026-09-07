Burkay Karatepe soruşturmasında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü Burkay Karatepe'nin kaçış sürecine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Eskişehir'de gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemlerinin ardından Muğla Adalet Sarayı'na getirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Karatepe'ye firari olduğu dönemde maddi yardımda bulundukları yönünde tespitler bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, FETÖ ile irtibatlı oldukları yönünde tespit ve teşhis yapılan şüpheliler ile Burkay Karatepe'den ele geçirilen ve incelemesi yapılan dijital materyaller üzerinden çalışma yürütüldü. Yapılan incelemeler sonucunda Karatepe'nin firari olarak arandığı dönemde bağlantılı olduğu değerlendirilen kişiler belirlendi.

İstanbul'da 5, Eskişehir'de 5 olmak üzere yakalanan toplam 10 şüpheli Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Muğla'ya getirilen 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.

Karatepe yaklaşık 10 yıl firariydi

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsünde yer aldığı belirlenen ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, yaklaşık 10 yıl firari olarak aranmıştı.

Karatepe, 1 Ağustos 2026'da Afyonkarahisar'da yakalanmış, Muğla'ya getirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Karatepe, 5 Ağustos 2026'da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Karatepe'nin yakalanmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, firari olduğu dönemdeki bağlantıları ve faaliyetleri de mercek altına alınmıştı. Karatepe'nin ifadesi doğrultusunda Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerinde sakladığını belirttiği silah ve mühimmatların bulunmasına yönelik arama ve yer gösterme çalışmaları gerçekleştirilmişti.

Soruşturma kapsamında ayrıca Karatepe'den alınan kan ve kıl örnekleri üzerinden, daha önce ele geçirilen silahlarla bağlantısının belirlenmesine yönelik DNA karşılaştırma ve eşleştirme çalışmaları yürütülmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı