Haberler

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Taciz İddiası: Öğretim Görevlisine Soruşturma Açıldı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Taciz İddiası: Öğretim Görevlisine Soruşturma Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde bir öğretim görevlisi, öğrencisine taciz ve cinsel içerikli mesajlar attığı iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı. Yükseköğretim Kurulu, en ağır cezamın uygulanması için Yüksek Disiplin Kuruluna konuyu bildirdi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan öğretim görevlisi hakkındaki dosya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yüksek Disiplin Kuruluna bildirildi. Bahse konu öğretim görevlisinin üniversite ile ilişiğinin kesilmesi ve en ağır cezanın uygulanması istendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Döneminde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde yaşandı. İddiaya göre, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde çalışan doktor öğretim görevlisi M.B., bölümdeki öğrencisine taciz ve cinsel içerikli mesajlar attı. Bunun üzerine kız öğrenci vakit kaybetmeden durumu fakülte yönetime bildirdi. Fakülte yönetimi tarafından üniversite yönetimine aktarılmasının ardından bahse konu öğretim görevlisi hakkında görevinden uzaklaştırma kararı alınarak soruşturma başlatıldı. Üniversite tarafından yapılan tahkikattın tamamlanmasının ardından öğretim görevlisi hakkında 'kamu görevinden çıkarma' teklifi ile konu Yükseköğretim Kurulu, Yüksek Disiplin Kuruluna bildirildi. Üniversite yönetimi tarafından sürecin hassas ve tüm detaylarıyla ilerledi öğrenilirken bahse konu öğretim görevlisinin üniversite ile ilişiğinin kesilmesi ve en ağır cezanın uygulanması istendi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Münih'te art arda patlamalar! Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Avrupa'nın göbeğinde art arda patlamalar! Polis operasyon başlattı
Gazze filosu riskli bölgeye girdi! İsrail'den 'Gemileri batıracağız' tehdidi

Gemiler riskli bölgeye girdi, İsrail donanması açık açık tehdit etti
ABD'de bütçe anlaşmazlığı! Federal hükümet kapandı

ABD'de hükümet kapandı! Kriz büyüdü, piyasalar allak bullak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye'yi sel vurdu! Ölüdeniz Çarşısı'nda yollar göle döndü

Görüntüler turizm cennetimizden! Sel sularında böyle yürüdüler
Virgil Van Dijk, maç sonunda sinirden konuşamadı

Maç sonunda sinirden konuşamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.