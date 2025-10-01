Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Taciz İddiası: Öğretim Görevlisine Soruşturma Açıldı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan öğretim görevlisi hakkındaki dosya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yüksek Disiplin Kuruluna bildirildi. Bahse konu öğretim görevlisinin üniversite ile ilişiğinin kesilmesi ve en ağır cezanın uygulanması istendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Döneminde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde yaşandı. İddiaya göre, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde çalışan doktor öğretim görevlisi M.B., bölümdeki öğrencisine taciz ve cinsel içerikli mesajlar attı. Bunun üzerine kız öğrenci vakit kaybetmeden durumu fakülte yönetime bildirdi. Fakülte yönetimi tarafından üniversite yönetimine aktarılmasının ardından bahse konu öğretim görevlisi hakkında görevinden uzaklaştırma kararı alınarak soruşturma başlatıldı. Üniversite tarafından yapılan tahkikattın tamamlanmasının ardından öğretim görevlisi hakkında 'kamu görevinden çıkarma' teklifi ile konu Yükseköğretim Kurulu, Yüksek Disiplin Kuruluna bildirildi. Üniversite yönetimi tarafından sürecin hassas ve tüm detaylarıyla ilerledi öğrenilirken bahse konu öğretim görevlisinin üniversite ile ilişiğinin kesilmesi ve en ağır cezanın uygulanması istendi. - BURDUR