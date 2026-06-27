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Burdur Gölü'nde kano ile açılan 2 kişiden haber alınamıyor

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Burdur Gölü'nde kano ile açılan biri Moğolistan uyruklu 40 yaşlarında erkek ve 22 yaşındaki üniversite öğrencisi kadın kayboldu. Polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı.

Burdur Gölü'nde kano ile göle açılan biri üniversite öğrencisi 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu. Kayıp olan 2 şahıs için arama çalışmaları başlatıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Burdur Polis Göl Tesisleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas köyünden arkadaşlarını arayan, biri Moğolistan uyruklu yaklaşık 40 yaşlarında erkek ile 22 yaşındaki üniversite öğrencisi kadın, saat 16.00 sıralarında kano ile Burdur Gölü'ne açıldıklarını, saat 18.30 sıralarında ise Lisinia bölgesinden çıkış yapacaklarını bildirdi. Belirtilen saatte kendilerinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, gölde kaybolduğu değerlendirilen 2 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin arama çalışmaları gölde olmak üzere hem karadan hem de havadan termal dron destekli olarak sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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