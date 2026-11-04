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Burdur Gölhisar'da kazada yaralanan motosiklet sürücüsü şemsiyelerle korundu

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Burdur Gölhisar'da kazada yaralanan motosiklet sürücüsü şemsiyelerle korundu Haber Videosunu İzle
Burdur Gölhisar'da kazada yaralanan motosiklet sürücüsü şemsiyelerle korundu
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Burdur Gölhisar'da dün sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletin araçlara çarpması sonucu sürücü yaralandı. Sağanağa rağmen Gölhisar Orman İşletme Merkezi Şefliğinde görevli ormancı ve vatandaşlar yaralı genci şemsiyelerle korudu; sürücü hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletin araçlara çarpması sonucu yaralanan sürücünün yardımına koşan vatandaşlar, yaralı genci yağmurdan şemsiyelerle korumaya aldılar.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi'nde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 15 ADY 897 plakalı motosikleti ile ilerleyen Y.E.T., ışıklarda bekleyen araçlara çarpması sonucu kontrolden çıktı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale ettiği sırada Gölhisar Orman İşletme Merkezi Şefliğinde görevli ormancı Emrah Günal ve çevredeki vatandaşlar, etkili olan sağanağa rağmen yaralı gencin başında bekledi. Günal ve vatandaşlar, şemsiyelerini yaralı gencin üzerine tutarak hem yağmurdan korunmasını sağladı hem de sağlık ekiplerinin müdahalesi boyunca destek oldu. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Y.E.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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