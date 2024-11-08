Burdur'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Ölü, 5 Yaralı

Burdur'un Bucak ilçesi Antalya- Isparta karayolunda 3 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme kazada ölü sayısı 3'e yükselirken, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Bucak ilçesi Çamlık köyü Kocabel mevki Antalya- Isparta kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet K. (25) idaresindeki 32 HV 864 plakalı Opel marka otomobil ile Alper G. (23) idaresindeki 07 AGN 307 plakalı Mercedes marka tır çarpıştı. Çarpışma sonrası kontrolden çıkan tır, İbrahim U. (42) idaresindeki 07 BDT 469 plakalı otomobile çarpıp Abidin Ünder idaresindeki 07 AYA 894 plakalı otomobilin üzerine devrilip şarampole düştü. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Mehmet K., İbrahim U., Alper G. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çevre hastanelere kaldırıldı. Tırın üzerine düşmesi sonucu ezilen 07 AYA 894 plakalı otomobil içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Abidin Ünder ve araçta yolcu olarak bulunan Arslan Ünder'in (67) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken diğer yaralılar Zeynep Alkış (37), Yeliz Y. (40) ve Hasan A.E. (46) ilk müdahalelerinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Zeynep Alkış hastaneye giderken ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavileri süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR