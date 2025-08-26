Burdur'da Yıldırım Düşmesi Yangına Neden Oldu

Burdur'un Gölhisar ilçesinde ağaca düşen yıldırım yangına neden oldu. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Gölhisar ilçesi Koçaş Dağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, çevreye yayılması önlendi. - BURDUR