Burdur'da Yıldırım Düşmesi Yangına Neden Oldu
Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir ağaca düşen yıldırım yangına yol açtı; itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde ağaca düşen yıldırım yangına neden oldu. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Gölhisar ilçesi Koçaş Dağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, çevreye yayılması önlendi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
