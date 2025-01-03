Üye Girişi
Haberler
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
Milyonların maaşını belirleyen verilere Erdoğan'dan ilk yorum
Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti
Esad sonrası Suriye'de bir ilk
Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı

Burdur'da Yılbaşı Trafik Denetimleri: 175 Araç Ceza Aldı

Burdur'da Yılbaşı Trafik Denetimleri: 175 Araç Ceza Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur İl Jandarma Komutanlığı, yılbaşı öncesi ve sonrası düzenlediği trafik denetimlerinde 3 bin 946 aracı kontrol etti. 175 araç ceza alırken, 6 sürücünün belgesi geçici olarak geri alındı, 20 araç da trafikten men edildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi ve sonrası trafik denetimlerinde kontrol edilen 3 bin 946 araçtan 175'ine ceza işlem uyguladı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30-31 Aralık 2024 ve 01 Ocak 2025 tarihlerinde Alkol Etkisinde Araç Kullanımı ile Yolcu ve Yük Taşıyan Araçlara yönelik trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında toplamda 3 bin 946 araç ve sürücü kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 175 araç ve sürücüye idari yaptırım uygulanırken, 6 sürücünün belgesi geçici olarak geri alındı. Ayrıca, 20 araç trafikten men edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Galatasaray'dan ayrılamıyor
img

Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
img

Türkiye bir anda ilk 3'e girdi! Rusya'da dikkat çeken veri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı
Kandıralı Ferdi tutuklandı
Kandıralı Ferdi tutuklandı
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif! Mesajları ifşa etti
Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
3 gün boyunca işkence edilip böcek yedirilen genç isyan etti

Son Dakika Haberleri

Uzak Şehir final mi yapıyor 2025? Adana ASKİ su kesintisi! 3-4 Ocak Çukurova, Ceyhan, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 3-4 Ocak Çeşme, Kemalpaşa, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kur'an-ı Kerim'e oturan, ayak basan adam kim, tutuklandı mı? Alanya deprem mi oldu 3 Ocak Cuma? Kim Milyoner Olmak İster neden yok? BUSKİ Bursa su kesintisi! 3-4 Ocak Osmangazi, Gemlik, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Ocak Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ferdi Tayfur, Ata Demirer küs müydü, neden küstü? MasterChef neden yok 3 Ocak Cuma? MasterChef yeni bölüm ne zaman? ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, depremin büyüklüğü kaç?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.