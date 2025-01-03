Burdur'da Yılbaşı Trafik Denetimleri: 175 Araç Ceza Aldı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi ve sonrası trafik denetimlerinde kontrol edilen 3 bin 946 araçtan 175'ine ceza işlem uyguladı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30-31 Aralık 2024 ve 01 Ocak 2025 tarihlerinde Alkol Etkisinde Araç Kullanımı ile Yolcu ve Yük Taşıyan Araçlara yönelik trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında toplamda 3 bin 946 araç ve sürücü kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 175 araç ve sürücüye idari yaptırım uygulanırken, 6 sürücünün belgesi geçici olarak geri alındı. Ayrıca, 20 araç trafikten men edildi. - BURDUR