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Burdur'da Yangın: 75 Yaşındaki Adam Yaralandı, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Burdur'da Yangın: 75 Yaşındaki Adam Yaralandı, Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde, 75 yaşındaki İbrahim Topal'ın bahçesinde çıkardığı yangın evine sıçradı. Dışarıda temizlik yaparken yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı, evi ise tamamen yandı.

Burdur'un Gölhisar ilçesi Yeşildere köyünde müstakil evinin bahçesindeki kuru ot ve yaprakları yakmak isterken yaktığı ateşin eve sıçraması sonucu çıkan yangında 75 yaşındaki yaşlı adam hafif şekilde yaralanırken ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 15.00 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yeşildere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yalnız yaşayan 75 yaşındaki İbrahim Topal müstakil evinin bahçesinde temizlik yaparken topladığı kuru ot ve yaprakları ateşe verdi. Bahçedeki ateşin bir anda büyüyüp eve sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan Topal, elinden ve yüzünden yaralandı. Komşularının 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve elektrik dağıtım şirketi personelleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İbrahim Topal ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti. Yaklaşık bir süren söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürülürken ev tamamen yandı. Hastaneye kaldırılan İbrahim Topal'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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