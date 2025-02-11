Burdur'da Yamadı Gölü'nde Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde Yamadı Gölü kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Gölhisar ilçesindeki Yamadı Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, göl kenarındaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sazlıkların kuru olması nedeniyle yangın hızla büyüyerek göl kenarının büyük bir kısmını etkisi altına aldı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, vatandaşların da desteğiyle yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - BURDUR