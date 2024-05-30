Burdur'da yağış nedeniyle tırın makaslamasıyla yol trafiğe kapandı

Burdur'un Çavdır ilçesinde seyir halindeki tırın yağış nedeniyle makaslaması sonucu yol trafiğe kapandı. Yaklaşık 45 dakika süren olayda uzun araç kuyrukları oluşurken tırın olay yerinden kaldırılması sonrası trafik tekrar normale döndü.

Kaza, Burdur'un Çavdır ilçesi Antalya-Denizli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Antalya'dan Denizli istikametine seyir halinde olan Seyit K. (28) idaresindeki 06 JRH 21 plakalı çekicinin 06 JRH 20 plakalı dorsesi Burdur'un Çavdır ilçesine yaklaşık 100 metre kala yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak makasladı. Kaza sonrası yol tek taraflı trafiğe kapandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yol güvenliği alınarak tırın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmalar sonrasında tır yoldan kaldırılırken trafik normale döndü. - BURDUR