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Burdur'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Burdur'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Burdur'un Karamanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken, kazaya karışan Tofaş otomobil ikiye bölündü.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kazaya karışan Tofaş otomobil ikiye bölündü.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Burdur'un Karamanlı ilçesi Burdur- Fethiye karayolu Kılçan kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bayram K. (18) idaresindeki 15 FE 001 plakalı Fiat Tofaş otomobil Kılçan kavşağında dönmek isterken karşıdan gelen Serkan K. (43 ) idaresindeki 44 ADE 225 plakalı Toyota marka otomobil ile çarpıştı. Kazada Tofaş sürücüsü Bayram K. ve yanında yolcu olarak bulunan Muhammet M.Ö. (17) ve diğer araç sürücüsü Serkan K. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Şükran K. (39), İkra K. (14), Sena N.K. (11) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere gönderildi. Kazanın etkisiyle ikiye bölünen Tofaş otomobil ve diğer araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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