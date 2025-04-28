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Burdur'da Sıkışan Keçi AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Burdur'da Sıkışan Keçi AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Burdur'un Çatağıl köyünde kayalıklar arasında mahsur kalan bir keçi, AFAD ekiplerinin başarılı çalışması sonucu kurtarıldı. Keçinin sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen keçiyi sağ salim kurturdu.

Burdur'un Çatağıl köyünde kayalıklar arasında sıkışan keçi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Burdur merkeze bağlı Çatağıl köyü dağlık alanında meydana geldi. Keçisinin kayalıklar arasında sıkıştığını fark eden sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında dikkatli bir şekilde çalışma yürüten ekipler, kayalıklar arasında mahsur kalan keçiye ulaştı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda keçi bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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