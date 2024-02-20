Üye Girişi
Haberler

Burdur'da seyir halindeki motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Burdur'un Gölhisar ilçesinde seyir halindeki motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Burdur'da seyir halindeki motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde seyir halindeki motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur'un Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Meydanı'nda yolun karşısına geçmek için yola inen Adem S.'ye B.T. idaresindeki 10 AIG 858 plakalı motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle B.T. motosikletten düşerek bacağından yaralanırken, Adem S. de kafasından ve burnundan yara aldı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gölhisar Burdur Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe Konferans Ligi maçı ne zaman 2024? 20 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Epstein olayı nedir? Epstein adasında neler yaşandı? 20 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Kızıl Goncalar 8. BÖLÜM FRAGMAN İZLE! | Kızıl Goncalar son fragman yayınlandı mı 20 Şubat Salı? 20 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 20 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 20 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Rüyada küçük yılan görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada küçük yılan ısırması, rüyada küçük yılan sokması, rüyada küçük yılan öldürmek ne ifade etmekte Rüyada sabun görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada sabun almak, rüyada sabunla el yıkamak, rüyada sabun yemek ne ifade eder? Rüyada okula gitmek ne anlama gelmektedir? Rüyada okul görmek, rüyada okulda olduğunu görmek hangi anlama gelmektedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title