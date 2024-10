Burdur'da Sadaka Kutusunu Çalan Hırsız Güvenlik Kamerasında

Camideki sadaka kutularına dadanan hırsızın paraları alma anı güvenlik kamerasına yansıdı

BURDUR - Burdur'da camiye girerek sadaka kutusundaki paraları çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Eylül günü merkez Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Kameriye Cami ve 29 Eylül günü merkez Bozkurt Mahallesi Eşref Aydın Caddesi üzerinde bulunan Depremevleri Camii'ndeki sadaka kutularından para çalınması ihbarı üzerine harekete geçildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde her iki olayın da F.A. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiğini tespit eden polis, düzenlediği operasyonla F.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anı kamerada

2 gün arayla farklı camilere girerek etrafı kollayıp sadaka kutularının içindeki paraları çalma anı an be an kameralara yansırken ilk görüntüde Kameriye Camii'ne gelen F.A.'nın içeriyi kolaçan ettikten sonra kapıyı kapatıp sadaka kutusunu ters çevirerek içindeki parayı alıp camiden çıktığı görülüyor. İkinci görüntüde ise cami içerisinde Kur'an-ı Kerim okuyormuş gibi yapan hırsız cami boşalınca etrafı kolaçan edip kutuyu ters çevirerek düşen paraları alarak oradan ayrıldığı görülüyor.