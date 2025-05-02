Burdur'da Restoranda Tartışma Kanlı Bitti: Genç Kız Bıçaklandı

Burdur'un Tefenni ilçesinde çalıştıkları restoranda tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kız ağır yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Tefenni ilçesinde bulunan alkollü bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoranda çalışan Sinan D. (57) ve Deniz A. (25) adlı genç kız arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu Sinan D., Deniz A.'yı boynundan bıçak ile yaralayıp olay yerinden aracına binerek kaçtı. Restorandakilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Tefenni Devlet Hastanesi'ne buradan da Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri ise olayın şüphelisi Sinan D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ambulansın peşine takıldı iddiası

Deniz A.'nın ambulansla Burdur'a Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini öğrenen Sinan D. aracıyla ambulansın peşine takıldığı ve takip ettiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, il merkezi girişinde yolu tutarak önlem alırken jandarma ekipleri ise ambulansın arkasından hastaneye kadar ambulansa eskortluk yaptı. Ambulans hastaneye giriş yapınca ekipler normale dönerken hastanede güvenlik önlemleri arttırıldı. Sinan D.'yi ise arama çalışmaları sürüyor. - BURDUR