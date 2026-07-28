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Burdur'da yangın önleme: Dron destekli orman denetimi

Burdur'da yangın önleme: Dron destekli orman denetimi
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Burdur’da orman yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirler çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ormanlık alanlarda dron destekli denetim ve gözetim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Burdur'da orman yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirler çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ormanlık alanlarda dron destekli denetim ve gözetim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artan yangın riskine karşı ormanlık bölgelerde denetimlerini sürdürüyor. Yangınların önlenmesi ve muhtemel risklerin erken tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda dron kullanılarak ormanlık alanlar havadan kontrol edildi. Dron destekli denetimlerde, yangına sebebiyet verebilecek olumsuzluklar ile şüpheli durumlar anlık olarak takip edilirken, ekipler karadan da kontrollerini sürdürdü.

Yetkililer, orman yangınlarına karşı vatandaşların daha duyarlı olmalarını isteyerek, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, cam ve yanıcı atık bırakılmaması ile şüpheli durumların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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