Burdur'da Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı

Burdur'da Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı
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Burdur'da, içi boş olan bir pazar yerinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur'da içi boş olan pazar yerinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışma anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında merkez Özgür Mahallesi'nde bulunan Uzay Çatı pazar yeri içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş pazar yerinden geçen Mertcan A. yönetimindeki 15 ADD 459 plakalı motosiklet ile Ali Y.'nin kullandığı 07 BKB 868 plakalı motosiklet dikkatsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki sürücü de savrularak yere düştü ve yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Pazar yerinde yaşanan kaza, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, farklı yönlerden gelen motosikletlerin hız kesmeden ilerlediği ve tam kavşak noktasında çarpıştığı anlar net bir şekilde yer aldı. Sürücülerin ikisinde de kask olmadığı dikkat çekti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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