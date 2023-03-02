Burdur'da mahalle sakinleri 25 depremzedeye ev kurarak sıcak bir yuva sağladı

Emek Gönüllüleri adı altında toplanan mahalle sakinleri 25 depremzedeyi eve yerleştirdi

Deprem afetinin ilk gününde evlerinde ağladılar, sonrasında kolları sıvayıp depremzedelere sıcak yuva kurdular

BURDUR - Burdur'da "Emek Gönüllüleri" adı altında toplanan mahalle sakinleri örnek bir davranışta bulunarak 25 depremzedeyi eve yerleştirdi. Grubun kurucusu Özgül Yıldız, depremin ilk gününde ekran karşısında ağladıklarını ama sonrasında ise karınca misali yardım etmek için böyle bir çalışmaya başladıklarını belirterek grubun büyüyerek 25 depremzedeye sıcak bir yuva sağladığını söyledi.

Burdur merkeze bağlı Emek Mahallesi'nde ikamet eden bir grup mahalle sakini depremzedelere yardım edebilmek için kendi aralarında "Emek Gönüllüleri" adı altında bir grup kurdu. İlk başta 19 kişi ile başlayan grup daha sonra büyüyerek 150 kişiye ulaştı. Depremzedeler için buldukları ücretsiz evleri önce temizleyip sonrasında gönüllüler tarafından getirilen eşyalarla donatan grup bu şekilde 25 depremzedeyi eve yerleştirdi. Burdur Vali Vekili Ahmet Mailoğlu ve Vali Yardımcı Bahri Gökalp Emek Gönüllüleri'ni ziyaret ederek yaptıkları özverili çalışmalar için teşekkür edip hediye takdim etti.

Burdur Vali Vekili Ahmet Mailoğlu yaptığı açıklamada, "Mahallemizde bulunan 5 tane birinci nesil kahramanlar yanlarına 150 tane yeni kahramanlar bularak olağanüstü, insanüstü, son derece güzel şeyler yapmışlar. Kendilerine Emek Gönüllüleri demişler. Bana verdikleri bilgiye göre de 25 tane evi almışlar, temizlemişler, gelen kardeşlerimizi ev sahibi yapmışlar, eşyalarını bulmuşlar, eşyayı verecek adamları bulmuşlar. Hem gönüllerini açmışlar gelen misafirlerimize, hem kapılarını açmışlar. Yardım yapacak insanların da yardım yapabilme duygularını gıdıklamışlar ve son derece güzel bir şey başarmışlar. Benim her birine ayrı ayrı şükran duygum var. Her birinin ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum" dedi.

Grubun kurucusu ve grup üyelerinin "anne" diye nitelendirdiği Özgül Yıldız ise "Biz depremin birinci günü ekran karşısında oturup ağladık. Dedik ki devletimiz başımızda. Biz de devletimizin yanında olalım. Vatandaş olarak ne yapabiliriz, diye düşündük. Arkadaşım aradı, deprem bölgesinden gelen misafirlerimiz var ne yapabiliriz, dedi. Hemen bir gün içinde 3 tane ev ayarladık. Sonrasında duramadık. Biz gönüllüler toplanmaya başladık. Karınca misali, bir yara bandı misali yaralara merhem olalım dedik" açıklamasında bulundu.

Bir diğer Emek Gönüllüsü Şule Yüce'de yaptıkları faaliyetler hakkında "Özgül annem aradığında bir evi düzenlemeye gittik. Evde 3 ev eşyası vardı, çok fazlaydı ve inşaat temizliği de yapılması gerekiyordu. Bu işin hakkından 3 kadın olarak gelemeyecektik. Kardeşim Büşra ve arkadaşı Onur tarafından bir sosyal medya grubu oluşturuldu. Şimdiye kadar 30'a yakın evin temizliğini yaptık, ev eşyası bulup evlere yerleştirdik. 5 tane ev sahibi de gönüllü olarak evlerini bizim aracılığımız ile depremzedelere verdi. 1 yıl, 6 ay ve 3 ay boyunca kira almayacak ev sahiplerimiz depremzedelerden" diye konuştu.

Hatay'dan gelerek Emek Gönüllüleri sayesinde eve yerleştirilen Özlem Çakmak ise yaptığı açıklamada "Öncelikle bütün Burdur halkına çok çok teşekkür ederim. Gerçekten bana burada bir yabancı olduğumu asla hissettirmediler. Biz ilk geldiğimiz anda nereye geldiğimizi bile bilmiyorduk. Kiminle muhatap olacağımızı bilmiyorduk. Ama öyle bir yere gelmişiz ki iyi ki Burdur dedim" diyerek memnuniyetini dile getirdi.