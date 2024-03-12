Burdur'da Kocasını Uyurken Av Tüfeğiyle Öldüren Kadına 15 Yıl Hapis Cezası

Burdur'da kocasını uyurken av tüfeğiyle öldüren kadına, karar duruşmasında 15 yıl hapis cezası verildi.

Burdur'da merkeze bağlı Düğer köyünde 28 Mayıs 2023 tarihinde Ayşe Işık'ın (27) kocası İsmail Işık (32) ile aralarında çıkan tartışma sonucu cinnet geçirerek kocasını av tüfeği ile öldürdüğü olayla ilgili görülen davanın karar duruşması Burdur Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkemeye sanık Ayşe Işık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile bağlanırken sanık Ayşe Işık'ın akrabaları ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı tarafından sunulan mütalaada önceki duruşmalarda olduğu gibi "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Maktul avukatı ise mütalaaya iştirak ettiklerini ancak TCK 29. maddesinin uygulanmasına ilişkin maddelere katılmadıklarını, sanığın üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Ayşe Işık'ın avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını beyan ederek, müvekkili Ayşe Işık'ın öncelikle beraatine, mahkeme aksi kanaatte ise TCK 27/2 maddesi uyarınca meşru müdafaada sınırın heyecan, korku veya telaş sebebiyle aşılması nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına, mahkeme bu hususta da aksi kanaatte ise Ayşe Işık hakkında en üst sınırdan haksız tahrik hükümleri uygulanmak suretiyle karar verilmesini ayrıca sanık Ayşe Işık'ın adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesini talep etti.

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Ayşe Işık ise, "Benim 1 yaşında epilepsi hastası çocuğum var. Adaletinize sığınıyorum" dedi.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti sanık Ayşe Işık'ın eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, daha sonra sanığın eylemini haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle TCK 29/1 maddesi çerçevesinde indirim yaparak 19 yıl hapis cezasına, daha sonra TCK 62/2 maddesi gereğince cezasında 1/6 oranında iyi hal indirimi uygulanarak 15 yıl 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Baba karara tepki gösterdi

Duruşma sonunda Ayşe Işık'ın babası Süleyman Demir adliye koridorunda karara tepki göstererek, "10 senelik evliliğinin ilk gününden son gününe kadar eziyet görmüş bir kadın bu cezayı hak etmiyor. Bu olay istenmeden kaza ile oldu yoksa çocuklarını bırakıp neden böyle bir şey yapsın. Biz bu cezayı kabul etmiyoruz, sonuna kadar da gideceğiz" dedi.

Ayşe Işık'ın avukatı Ahmet Onaran ise yaptığı açıklamada, "Hak edilmeyen ceza verilmiştir. Ancak daha önce yerel mahkeme tarafından verilen kararların sonrasında, İstinaf Mahkemesi'nde, Yargıtay'da ve dahi Ceza Genel Kurulu kararında halen bizim hukuka olan inancımızı yitirmeyeceğimiz kararlar mevcuttur. Bu hukuksuzluktan, içimizi yaralayan bu adaletsiz karardan yüksek mahkemede, istinaf mahkemesinde, Yargıtay'da ve ya son olarak Ceza Genel Kurulu kararıyla dönüleceğini umut ediyoruz" dedi.

Olay geçmişi

Olay, 28 Mayıs 2023 tarihinde Burdur'un Düğer köyünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde eşi İsmail Işık (32) ile aralarında tartışma sonucu cinnet geçiren Ayşe Işık (27) evde bulunan kocasına ait av tüfeği ile kocasına ateş etti. İsmail Işık başına isabet eden saçmalar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kocasını vurduğunu söyleyen Ayşe Işık'ın ihbarı üzerine jandarma ekipleri sevk edildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda İsmail Işık'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken Ayşe Işık gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. - BURDUR