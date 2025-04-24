Burdur'da Kardeş Cinayeti Davasında Pişmanlık İfadeleri

Burdur'un Halıcılar köyünde bir şahsın keçi ağılında tüfekle vurulmuş halde bulunmasına ilişkin 1'i tutuklu 3 kardeşin yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmada konuşan tutuklu sanık Ahmet K.; "Nedeni ne olursa olsun o benim abimdi yapmamam gerekirdi, çok pişmanım" dedi.

22 Şubat 2024 tarihinde Burdur merkeze bağlı Halıcılar köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulunan keçi ağılında Cihan K. (44) tüfekle vurulmuş halde bulundu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cihan K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen olayın şüphelilerinden baba Ahmet K. (80) ile maktulün kardeşlerinden Ferhat K.(27) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, cinayeti işlediğini itiraf eden Ahmet K.(36) tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Daha sonra maktulün diğer kardeşi Doğan K.'de(34) gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayetle ilgili hazırlanan iddianamede baba Ahmet K. hakkında takipsizlik kararı verilirken, kardeşler Doğan K. ve Ferhat K.'nin tutuksuz, Ahmet K.'nin ise tutuklu olarak "beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Ağabeyleri Cihan K.'yi öldürdükleri iddiası ile yargılanan tutuklu sanık Ahmet K. ve tutuksuz sanıklar Doğan K. (34) ve Ferhat K.'nin yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada sanıklar Ahmet K., Doğan K., Ferhat K. ve avukatları ile sanık ve maktulün babası Ahmet K. ile annesi Alime K. hazır bulundu. İddia makamı duruşmada verdiği mütalaada tutuklu sanık Ahmet K. hakkında "beden ve ruh bakımından savunamayacak durumda olan kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını ve hakkında tahrik indirimi uygulanmamasını talep ederek tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Tutuksuz yargılanan diğer kardeşler Ferhat K. ve Doğan K. hakkında ise ayrı ayrı beraat kararı verilmesini talep etti.

"Çok pişmanım, o benim ağabeyimdi"

Duruşmada mütalaaya karşı söz verilen sanık Ahmet K.; " Pişmanım, sonucu ne olursa olsun o benim ağabeyimdi. Çok pişmanım." dedi. Diğer kardeşler Ferhat K. ve Doğan K. ise bu aşamada mütalaaya karşı bir diyeceklerinin olmadığını beyan etti.

Sanık avukatından meşru müdafaa ve haksız tahrik talebi

Sanık Ahmet K.'nin avukatı mütalaayı kabul etmediklerini söylerken müvekkilinin bu suçu kendisine karşı sürekli hale gelen cinsel saldırıdan kurtulmak için yaptığını bu yüzden meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmasını, mahkeme heyeti aksi kanaatte ise haksız tahrik hükümlerinin en üst hadden uygulanmasını talep etti.

Duruşma ertelendi

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan kardeşler Ferhat K. ve Doğan K. hakkında adli kontrol hükümlerinin devamına tutuklu yargılanan sanık Ahmet K.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - BURDUR