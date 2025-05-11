Burdur'da Kamyonet ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Burdur'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 3 yaralı

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Beşkonak Köyü'nde meydana gelen kazada, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kamyonet sürücüsünün ise "yakın takip" kuralını ihlal ettiği belirlendi.

Kaza, öğle saatlerinde Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Beşkonak Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Seyit Ö. yönetimindeki 15 AAR 630 plakalı kamyonet ile Hasan D. idaresindeki 07 AOR 104 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Betül D. (39), Zeynep Huma D. ve Mehmet Sadi D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı, ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

"Yakın takip" kuralı ihlal edildiği tespit edildi

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, kamyonet sürücüsü Seyit Ö.'nün "yakın takip" kuralını ihlal ettiği, yani öndeki araca yeterli mesafeyi bırakmadan takip ettiği tespit edildi. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.