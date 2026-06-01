Isparta-Antalya kara yolunda jandarmadan kesintisiz denetim

Burdur İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince yoğunluk yaşanan başta günde yaklaşık 18 bin aracın geçtiği Isparta-Antalya kara yolunda denetimler devam ediyor. Denetimler çerçevesinde bayram tatili boyunca yoğun araç trafiğinin yaşandığı güzergahta uygulama noktaları oluşturan 44 trafik timi sürücüleri hız kuralları, emniyet kemeri kullanımı ve dikkatli araç kullanımı konusunda bilgilendiriyor. Özellikle dönüş trafiğinin arttığı son günde ekipler, kazaların önüne geçebilmek için denetimlerini sıklaştırdı. Jandarma ekipleri, vatandaşların bayram dönüşlerini güvenli bir şekilde tamamlayabilmeleri için trafik kurallarına uyulması, takip mesafesinin korunması ve yorgun şekilde direksiyon başına geçilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Yapılan radar denetimlerinde ise kural ihlalinde bulunan sürücüler tek tek durdurularak jandarma ekiplerince bilgilendirildi. Sürücülere cezai işlem de uygulanırken sürücüler yapılan uygulamalardan dolayı memnun olduklarını belirtti. - BURDUR

