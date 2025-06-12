Burdur'da intihar girişimi: Doğalgazı açarak kendini tehlikeye atan kadın kurtarıldı

Burdur'da intihar girişimi: Doğalgazı açarak kendini tehlikeye atan kadın kurtarıldı
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Burdur'da sabah saatlerinde gelen bir ihbar üzerine doğalgazı açarak intihara kalkıştığı öne sürülen bir kadın, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. 'Kızlarım var, kurtarın' diyerek feryat eden kadın, hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da sabah saatlerinde gelen bir ihbar üzerine doğalgazı açarak intihara kalkıştığı öne sürülen kadın, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay sırasında "Kızlarım var, kurtarın" diye feryat eden kadın sedyeyle 112 ekiplerine teslim edildi.

Olay, saat 06.20'de Burdur'un Yeni Mahalle Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbarda, bir kadının evinde iki kızıyla birlikte doğalgazı açarak intihar edeceği bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis eşliğinde sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kapıyı açarak içeri girmesiyle birlikte evdeki doğalgaz vanası kapatıldı. Olay yerinde bulunan A.K., ihbarı kendisinin yapmadığını ve ekiplerin izinsiz eve girdiğini iddia ederek tepki gösterdi. Ancak, ihbarın yapıldığı telefon geri arandığında aramanın kadına ait olduğu tespit edildi. Ekipler olay yerinden ayrılmak üzereyken, A. K. bir anda balkona çıkarak kendini aşağıya sarkıttı. "Kızlarım var, kurtarın" şeklinde feryat eden kadını ekipler son anda müdahale ederek kurtardı. A. K., olay yerinde sağlık ekiplerine teslim edilerek sedyeyle hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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