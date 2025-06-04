Burdur'da Genel Güvenlik Toplantısı: Vali Bilgihan'dan Önemli Açıklamalar

Burdur'da Mayıs ayı genel güvenlik toplantısı, Vali Tülay Baydar Bilgihan başkanlığında yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Bilgihan, 2025 yılı Mayıs ayında il genelinde toplam bin 57 olayın meydana geldiğini belirtti. Bayram öncesinde 7 bin 758 personelin görev yapacağını açıklayan Bilgihan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 18 bini aşkın çağrının yarısının gereksiz olduğunu ifade ederek, vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.

Terörle mücadelede 3 operasyon

Terörle mücadele faaliyetleri kapsamında FETÖ'ye yönelik 1, DEAŞ'a yönelik ise 2 operasyon düzenlenirken toplam 3 operasyonda 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Asayiş olaylarında düşüş

2025 yılı Mayıs ayında kişilere karşı 282 olayın meydana gelirken bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla cinsel saldırı suçlarında yüzde 25, kasten yaralama suçlarında ise yüzde 6 azalma sağlandı. Mal varlığına karşı 44 olay yaşanırken otodan hırsızlıkta yüzde 100, evden hırsızlıkta yüzde 60, yağma (gasp) suçlarında ise yüzde 25 azalma sağlandı, olayların tamamı aydınlandı.

İfadeye yönelik aranan 88 şahıs yakalanırken, hapis cezası bulunan 64 şahıs tutuklandı ve 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası olan 5 şahıs da adli makamlarca tutuklandı. Toplamda 152 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Ruhsatsız silahlara geçit yok

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlarda 10 tabanca ve 12 av tüfeği olmak üzere toplam 22 silahın ele geçirildi bu olaylarla ilgili 19 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Uyuşturucuda 8 tutuklama, binlerce kök haşhaş yakalandı

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Mayıs ayında 46 olay meydana gelirken, bunlardan 15'inin uyuşturucu imal ve ticareti, 31'inin ise kullanmak ve diğer suçlardan oluştu. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 33 şüphelinin gözaltına alınırken 8 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlarda 42,68 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Ayrıca 13,66 gram esrar, 66,14 gram metamfetamin ve 1,25 gram kokain, 77 adet sentetik ecza da ele geçirilirken, uyuşturucu üretiminde kullanılan tam 562 bin 870 kök haşhaş bitkisi de imha edilmek üzere el konuldu.

Siber suçlarda 19 hesap tespit edildi

Mayıs ayı içinde yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; asayiş suçlarına ilişkin 3, terör suçlarına ilişkin 2, siber suçlara ilişkin 13 ve narkotik suçlara ilişkin 1 sosyal medya hesabı olmak üzere toplam 19 hesabın yasa dışı faaliyet yürüttüğü tespit edildi, bu hesaplarla ilgili işlem başlatıldı.

Trafik denetimlerinde 8 bin 813 ceza

Mayıs ayında toplam 109 bin 989 araç ve sürücü sorgulanırken, geçen yılın aynı ayına göre araç sorgularında yüzde 42 artış oldu. Denetimlerde trafik yönünden kusurlu bulunan 8 bin 813 araca ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Ticari taksilere yönelik 429 denetim yapılırken bu denetimlerde 14 araca ceza kesildi, ceza sayısı bir önceki yıla göre yüzde 67 azaldı. Okul servislerine yönelik 233 denetimde ise 11 araca idari işlem uygulandı.

50 düzensiz göçmen tespit edildi

Yasal ikamet hakkı bulunan 10 bin 105 yabancı şahıs bulunan Burdur'da düzensiz göç ile mücadele dahilinde 260 yabancıya kimlik denetimi yapıldı, bunlardan 50'sinin düzensiz göçmen statüsünde olduğu tespit edildi. İllegal yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 45 yabancı ise sınır dışı işlemleri tamamlanarak geçici barınma merkezlerine sevk edildi.

112 Acil hattına 18 bin çağrı geldi

Mayıs ayında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 18 bin 17 çağrı yapılırken bunların 9 bin 209'u acil veya hayati önem arz eden çağrılar olduğu, 8 bin 808 çağrının farklı konularda hizmet ve yönlendirme talepleri olduğu belirlendi. Vatandaşlardan 112 hattını gereksiz yere meşgul etmemelerini isteyen Vali Bilgihan, "Gerçek ihtiyacı olan hastaların çağrıya ulaşamaması hayati sonuçlar doğurabilir" uyarısında bulundu.

Bayram tedbirleri kapsamında 7 bin 758 görevli sahada olacak

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle il genelinde alınan tedbirleri de açıklayan Vali Bilgihan, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir tatil geçirmesi için Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 bin 206 ekip ve 4 bin 979 personelin, Jandarma Komutanlığı tarafından ise 818 tim ve 2 bin 779 personelin görev yapacağını söyledi. Toplamda 7 bin 758 personelin bayram boyunca sahada olacağını belirtti. - BURDUR