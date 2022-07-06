Burdur'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi, 1 ev ağır hasar aldı - Haberler

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Burdur'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi, 1 ev ağır hasar aldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Burdur'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi, 1 ev ağır hasar aldı

Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Ambarcık köyünde çıkan yangında 2 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken 1 ev de ağır hasar aldı.

Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Ambarcık köyünde çıkan yangında 2 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken 1 ev de ağır hasar aldı. Yangında yaralanan olmazken ev sahiplerinin yangın sırasında evlerinde bulunmadığı, çalışmak için uzak tarlalarına gittiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Salih Çoban'ın evinde başlayan ve elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının hızla büyüyerek Salih Çoban'ın babası Halil Çoban'ın evine, oradan da komşuları Ünal Oral'ın evine sıçradığı öğrenildi. Yangın Gölhisar, Tefenni ve Altınyayla itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ambarcık köyü Muhtarı Salih Yalçın tüm müdahalelere rağmen Çoban ailelerinin 2 evinin tamamen yanmaktan kurtulamadığını belirterek evlerden hiçbir eşyanın da çıkartılamadığını söyledi. Yangın, köyde büyük korku ve paniğe yol açarken kimsenin yaralanmaması teselli kaynağı oldu. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Salih Çoban Burdur 3. Sayfa Haberler

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