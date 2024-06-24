Burdur'da balya makinesinden çıkan yangında 9 dekar arazi kül oldu

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde tarlada balya makinesinden çıkan yangında 9 dekarlık alan ve balya makinesi yanarak kül oldu.

Yangın Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Üzümlübel Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Murat S.'ye ait tarlada balya yapan Tayfur D.'ye ait olduğu öğrenilen Balya makinesinde yangın çıktı. Yangın bir anda büyüyerek araziye sıçradı. Makine sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile arazi yangını söndürülürken yangında balya makinesi ve 22 dekarlık arazinin 9 dekarı ise kül oldu.