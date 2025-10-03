Burdur'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde ambulans ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Çeltikçi ilçesi Peçenek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. (37) idaresindeki 32 FL 135 plakalı otomobil ile O.B.Ö. (32) idaresindeki 15 SK 986 plakalı ambulans kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç sürücü ve ambulansta bulunan sağlık görevlileri M.G. (39) ile Ş.T. (32) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR