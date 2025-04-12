Burdur'da Aileden Polis Ekiplerine Anlamlı Sürpriz Kutlama

Burdur'da, 10 Nisan Polis Haftası kapsamında bir aile tarafından polis ekiplerine sürpriz kutlama yapıldı. "Kavga var" ihbarına giden polis ekipleri, olay yerine ulaştıklarında karşılarında pasta ve mumlarla hazırlanan anlamlı bir sürprizle karşılaştı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla duyarlı bir aile, polis ekiplerine unutulmaz bir jest yapmak istedi. Hazırladıkları sürpriz için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız bir "kavga" ihbarı yapan aile, olay yerine gelen Asayiş Şube ekiplerini pasta ve mumlarla karşıladı. Sürpriz karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan polis ekipleri, ardından anlamlı kutlama nedeniyle duygu dolu anlar yaşadı. Ailenin bu jesti, görev başındaki emniyet mensuplarına moral olurken, Polis Haftası'nın önemine de dikkat çekti. Kutlamanın ardından polis ekipleri, vatandaşlara teşekkür ederek görevlerine devam etti. - BURDUR