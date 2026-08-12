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Burdur’da 20 dönümlük otluk alanda yangın

Burdur’da 20 dönümlük otluk alanda yangın
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaklaşık 20 dönümlük otluk alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerin tarım arazilerine sıçramaması için yoğun çalışma başlatıldı, soğutma ve kontrol çalışmaları sürüyor.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaklaşık 20 dönümlük otluk alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, Gölhisar ilçesi Aksu Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Kuru otların yer aldığı yaklaşık 20 dönümlük alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, alevlerin geniş bir alana ve çevredeki tarım arazilerine sıçramaması için yoğun bir çalışma başlattı. Ekiplerin bir bölümü kontrol sağlama mücadelesini sürdürürken, sönen bölgelerde ise yeniden tutuşma riskine karşı soğutma çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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