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Burdur-Antalya Karayolunda Tır Devrildi: 1 Yaralı

Burdur-Antalya Karayolunda Tır Devrildi: 1 Yaralı
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Burdur'un Çeltikçi ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir tır kontrolden çıkarak yan yola devrildi. Tır sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Burdur Antalya karayolunda seyir halindeki tırın kontrolden çıkarak yan yola devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Burdur'un Çeltikçi ilçesi Burdur- Antalya karayolu Tekke rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur'dan Antalya istikametine seyir halinde bulunan Hakan İ. idaresindeki 59 AIT 941 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkararak bariyerleri aşıp yan yola devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü Hasan İ.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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