Buray Konserinde Arbede: Vatandaşlar Panik Yaşadı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Kültür Yolu Festivali" kapsamında Bursa'da sahne alan sanatçı Buray'ın konserinde arbede çıktı. Kalabalığın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar kameraya yansırken, konsere gelen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Nilüfer FSM Hastane Alanı'nda gerçekleşen Buray konserinde bir anda yaşanan gerginlik, vatandaşların panik yaşamasına neden oldu. Görüntülere yansıyan kavgada bazı kişiler yumruklarla birbirine saldırdı, çevredeki seyirciler araya girmeye çalıştı. Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kavga kısa sürede sonlandırılırken, konser bir süre duraksadıktan sonra kaldığı yerden devam etti.

Yaşanan olay nedeniyle bazı vatandaşlar alandan ayrılırken, konser alanında güvenlik önlemleri artırıldı.

Bakanlık, Kültür Yolu Festivali kapsamında Ferhat Göçer, Merve Özbey, Mazhar Fuat ve Coşkun Sabah da konser verecek - BURSA