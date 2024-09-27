Bunu yapanlar daha çocuk! İstanbul'un göbeğinde ürküten görüntüler

Son dönemlerde artan şiddet olaylarının maalesef önüne geçilemiyor. İstanbul Kartal'a bağlı Soğanlık semtindeki çocuk parkında kaydedilen bir görüntü ise izleyenlere "Toplumumuz nereye gidiyor?" dedirtti.

BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Görüntülerde bir çocuğun başka bir çocuğun boğazına bıçak dayadığı ve bisikletinin tekerleğini patlatmakla tehdit ettiği görülüyor. Kısa sürede viral olan görüntünün altına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyen kullanıcılar "Eğitilmesi gereken potansiyel suçlular", "Bu milli güvenlik sorunu ne zaman bertaraf edilecek sayın Yerlikaya" şeklinde yorumlar yaptı.