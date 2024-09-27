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Bunu yapanlar daha çocuk! İstanbul'un göbeğinde ürküten görüntüler

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İstanbul Kartal'a bağlı Soğanlık semtindeki bir parkta, yaşı küçük çocuğun başka bir çocuğun boğazına bıçak dayayıp bisikletinin tekerleğini patlatmakla tehdit ettiği anlara ilişkin görüntü izleyenleri dehşete düşürdü.

Son dönemlerde artan şiddet olaylarının maalesef önüne geçilemiyor. İstanbul Kartal'a bağlı Soğanlık semtindeki çocuk parkında kaydedilen bir görüntü ise izleyenlere "Toplumumuz nereye gidiyor?" dedirtti.

BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Görüntülerde bir çocuğun başka bir çocuğun boğazına bıçak dayadığı ve bisikletinin tekerleğini patlatmakla tehdit ettiği görülüyor. Kısa sürede viral olan görüntünün altına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyen kullanıcılar "Eğitilmesi gereken potansiyel suçlular", "Bu milli güvenlik sorunu ne zaman bertaraf edilecek sayın Yerlikaya" şeklinde yorumlar yaptı.

Bunu yapanlar daha çocuk! İstanbul'un göbeğinde ürküten görüntüler
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

İstanbul İstanbul Güvenlik 3-sayfa Kartal Yaşam Çocuk

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Yorumlar (4)

Serhat Tr:

Cocuk falan değil, bu yaşta bu işlere kalkisiyorsa geleceğin suçluları bunlar

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gökhan yıldırım:

iç işleri bakanliğinin işi gücü mafya çeteler,varoş çocuklari ve katiller ile uğraşmak olmali,ülke elden gidecek yoksa...

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Özcan Özcan:

AKP GENEL BAŞKANININ KİNDAR NESİL YETİŞTİRECEĞİZ DEDİKLERİ BUNLAR İŞTE.

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Denizci:

Bunların ana babasıi yok mu bilader

0
0
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