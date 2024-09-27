Bunu yapanlar daha çocuk! İstanbul'un göbeğinde ürküten görüntüler
İstanbul Kartal'a bağlı Soğanlık semtindeki bir parkta, yaşı küçük çocuğun başka bir çocuğun boğazına bıçak dayayıp bisikletinin tekerleğini patlatmakla tehdit ettiği anlara ilişkin görüntü izleyenleri dehşete düşürdü.
Son dönemlerde artan şiddet olaylarının maalesef önüne geçilemiyor. İstanbul Kartal'a bağlı Soğanlık semtindeki çocuk parkında kaydedilen bir görüntü ise izleyenlere "Toplumumuz nereye gidiyor?" dedirtti.
BOĞAZINA BIÇAK DAYADI
Görüntülerde bir çocuğun başka bir çocuğun boğazına bıçak dayadığı ve bisikletinin tekerleğini patlatmakla tehdit ettiği görülüyor. Kısa sürede viral olan görüntünün altına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyen kullanıcılar "Eğitilmesi gereken potansiyel suçlular", "Bu milli güvenlik sorunu ne zaman bertaraf edilecek sayın Yerlikaya" şeklinde yorumlar yaptı.