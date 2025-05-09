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Bunu yapan 80 yaşındaki bir şahıs! Eşeğe sopalı eziyet kamerada

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Sivas'ın Kangal ilçesinde 80 yaşındaki S.C., başına çuval geçirdiği eşeği sopayla dakikalarca dövdü. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine gözaltına alınan S.C., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde S.C.'nin (80) başına çuval geçirdiği eşeği sopayla dakikalarca dövdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Alacahan köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan S.C., başına çuval geçirdiği eşeğe defalarca elindeki sopayla vurdu. S.C., dengesini kaybederek yere yığılan hayvana sopayla vurmaya devam etti.

"SİNİRLENDİĞİM İÇİN YAPTIM" DEDİ

O anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonuyla kaydedildi. İhbar sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan S.C. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. S.C.'nin sinirlendiği için eşeği dövdüğünü söylediği öğrenildi.

Bunu yapan 80 yaşındaki bir şahıs! Eşeğe sopalı eziyet kamerada
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAli Baba:

80 Yaşında bir oç

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

şahıs değil asıl eşşek olan o

Yorum Beğen8
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